İzmir açıklarında lastik botta sürüklenen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında lastik botta sürüklenen 12'si çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, bottaki 12'si çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.