Haberler

Ürgüp'te Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bahçesindeki otları yakarken çıkan yangında 87 yaşındaki Şaziye B. alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bahçesinde otları yakmak isterken çıkan yangında alevlerin arasında kalan Şaziye B. (87), hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Şahinefendi köyünde meydana geldi. Şaziye B., bahçesini temizlemek için otları yaktı. Alevler kısa sürede büyürken, Şaziye B. yangını söndürmek istedi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şaziye B., bu sırada alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Şaziye B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şaziye B.'nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.