Ürgüp'te öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otomobil ile Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16'sı öğrenci toplamda 24 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobille üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı.
F.M. idaresindeki 51 ER 650 plakalı otomobille H.D'nin kullandığı Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 38 AJC 719 plakalı minibüs, Ürgüp Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16'sı öğrenci 24 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçların yoldan kaldırılmasıyla kapanan yol, trafik akışına açıldı.