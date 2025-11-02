Ürgüp'te Başlıboş Atlara Otomobil Çarptı: İki At Öldü, Sürücü Yaralandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başıboş iki ata otomobil çarpması sonucunda atlar hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve araçta hasar meydana geldi.
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde karayolunda koşan başıboş 2 ata otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere yığılan 2 at öldü.
Ürgüp ilçesinde Ortahisar Beldesi yakınlarında başıboş 2 ata, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle atlar yere yığıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta da hasar oluştu. Başıboş 2 at ise öldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği karayolu trafiğe kapatılırken, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel