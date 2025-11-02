Ürgüp'te Başlıboş Atlara Otomobil Çarptı: İki At Öldü, Sürücü Yaralandı

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde karayolunda koşan başıboş 2 ata otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere yığılan 2 at öldü.

Ürgüp ilçesinde Ortahisar Beldesi yakınlarında başıboş 2 ata, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle atlar yere yığıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta da hasar oluştu. Başıboş 2 at ise öldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği karayolu trafiğe kapatılırken, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.