Ürettikleri kit sayesinde tarım ilaçlamalarında yüzde 60 kar elde edilebiliyor

Tarımsal ilaçlama makinelerine kit olarak takılabilen "farmingo" çiftçilere ilaç, su ve akaryakıttan kar etmelerini sağlarken mahsul verimini de arttırıyor.

Geleneksel ilaçlama yöntemlerinin yerine ultrasonik sensörlerle sadece ağaçlara ilaçlama yapan kit mobil uygulama üzerinde kontrol edilerek anlık olarak ilaçlama takibi sağlıyor.

Her ağaca homojen biçimde aynı miktarda ilaçlama sağlayan kit verimli ve sürdürülebilir tarıma destek oluyor.

Farmingo kitinin fikir babası ve üreticisi elektrik elektronik mühendisliği mezunu Muhammet Mert Tuncel, AA muhabirine bugüne kadar 21 kit sattıklarını ve çiftçilerden geri dönüşlerin son derece iyi olduğunu dile getirdi. TEKNOFEST ile fikrini geliştirebildiğini ve girişimci olarak kiti üretip pazara çıktığını bildiren Tuncel, "Farmingo var olan ilaçlama depolarına kit olarak takılabilen ve bu sayede çiftçilerin ilaç, akaryakıt ve su tüketimi azaltabilen ve mahsul verimini arttıran otonom bir ilaçlama kiti. Manisa'da yer alıyoruz ve Manisa'da çok fazla zeytin ağacı ilaçlaması gerçekleştiriliyor. Tarım alanında ne yapabiliriz diye düşünürken ilaçlamada ne kadar fazla ilaç tüketildiğini ve bunun ne kadar gereksiz olduğunu keşfettik, bunun üzerine çalışmaya başladık. Bu çalışmalar sonrasında da ihtiyaca odaklanarak böyle bir ürün geliştirdik." dedi.

Tarım ilaçlarında yüzde 60 kar sağlıyor

Kit sayesinde sıralı ekim tarlalarda sensörler vasıtasıyla ağaçlar tespit edilerek ilaçlama sağlandığını bildiren Tuncel, "Bu kitle beraber artık çiftçi traktörü sürmeye başlıyor ve biz arka planda ağaçların konumlarını tespit ederek ilaçlamanın sadece ağaçlar üzerine gerçekleşmesini sağlıyoruz. Çiftçinin işini kolaylaştırırken yüzde 60'a varan ilaçtan tasarruf sağlıyoruz. Sadece ilaçtan tasarruf sağlamıyoruz aynı zamanda bu ilacı karıştırdığımız sudan ve çok fazla git gel yapmadığı için akaryakıttan da tasarruf sağlamış oluyoruz. Çiftçi de bu sayede bir ya da bir ya da bir buçuk ilaçlama döneminde kiti amorti etmiş oluyor." ifadelerine yer verdi.

Ürünü sattkarı çiftçilerin son derece memnun olduklarını dile getiren Tuncel, şunları kaydetti:

"Bununla alakalı yapılan ilaçlamaların verilerini saklıyoruz. Ortalama yüzde 40 ila 70 arasında çiftliklerde verim sağladık. Çiftçi isterse bunu bir mobil uygulama üzerinden kontrol edebilir ve ilaçlamanın analizini yapabiliyor. Bunu yanında diyelim ki mobil uygulamasını kullanamıyor böyle durumda da kokpite bağladığımız kumandadan ilaçlamayı kontrol edebiliyor. Bu ürün daha çok sıralı ekim ağaçlarda kullanılıyor, zeytin ceviz, narenciye elma ve benzeri mahsulde bu ürün kullanılabiliyor."