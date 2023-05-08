Üretimi Yurtdışına Taşımayı Düşünen Alman Şirketlerin Sayısı Arttı

FRANKFURT, 8 Mayıs (Xinhua) -- Alman uzmanlara ve basında çıkan haberlere göre, giderek artan sayıda Alman şirketi yüksek maliyetler nedeniyle üretimlerini yurt dışına taşımayı düşünüyor.

FRANKFURT, 8 Mayıs (Xinhua) -- Alman uzmanlara ve basında çıkan haberlere göre, giderek artan sayıda Alman şirketi yüksek maliyetler nedeniyle üretimlerini yurt dışına taşımayı düşünüyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, birçok Alman şirketi için yurtdışında yatırım yapmanın mevcut durumda Almanya'da yatırım yapmaktan daha cazip olduğunu gösterdi.

Alman Welt gazetesi "Yurtdışındaki iş beklentileri şu anda çok daha olumlu değerlendirilirken, Almanya'daki şirketlerin bu iyimserliği aynı ölçüde paylaşmadığı göze çarpıyor" ifadelerini kullandı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Dış Ticaret Başkanı Volker Treier, şirketlerin yurtdışına taşınmasını Almanya'daki yüksek maliyetlere bağlarken enerji fiyatlarının da önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Treier sonuç olarak şirketler arasında "sessiz bir hareketlenme" başladığını ifade etti.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA) Başkanı Karl Haeusgen, yatırım konumlarıyla ilgili yeni bir tartışma başladığını ve "bunu büyük bir açıklıkla yürütmeleri gerektiğini" belirtti.

Alman Bild gazetesine göre, bazı Alman şirketleri şimdiden üretimi azalttı veya yurtdışına taşındı.

Haeusgen, Almanya ve Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda endüstriyel konumlar olarak nasıl güvence altına alınacağına ve güçlendirileceğine dair net açıklamalar yapılması çağrısında bulundu.