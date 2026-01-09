Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden bilgilendirme toplantıları

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Cuma Buluşmaları" programı çerçevesinde Dikencik ve Muslubey mahallelerinde bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Toplantılarda, özellikle son dönemde tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri detaylı şekilde ele alındı.

Bunun yanı sıra tarım sayımı, tarımsal üretimin planlanması ve güncel tarım uygulamaları hakkında da çiftçilere kapsamlı bilgi aktarıldı.

Yetkililer, kahverengi kokarca ile etkin mücadelenin üretimde verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, üreticilerin önerilen mücadele yöntemlerini zamanında ve doğru şekilde uygulamalarının gerekliliğini vurguladı.

Tarım sayımının ise tarımsal desteklerin planlanması ve üretim politikalarının doğru şekilde oluşturulması açısından kritik bir rol oynadığı ifade edildi.

Toplantılarda üreticilerin soruları da yanıtlanırken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin ilçe genelinde farklı mahallelerde devam edeceğini bildirdi.