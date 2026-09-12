Haberler

Ürdün ve Suudi Arabistan'dan bölgede gerilimin sona erdirilmesi vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün ve Suudi Arabistan, bölgede tırmanan gerilimin sona erdirilmesine ve gerilimin tüm nedenlerini ele alan bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediklerini bildirdi.

Ürdün ve Suudi Arabistan, bölgede tırmanan gerilimin sona erdirilmesine ve gerilimin tüm nedenlerini ele alan bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediklerini bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sürekli koordinasyon ve istişare çerçevesinde bölgesel gelişmeler ve bunlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

Bölgedeki gelişmelerin kalıcı güvenlik ve istikrarı sağlayacak şekilde ele alınmasının yollarının değerlendirildiği görüşmede, bölgede tırmanan gerilimi sona erdirmeyi ve gerilimin tüm nedenlerini ele alan bir çözüme ulaşmayı hedefleyen çabaların desteklendiği vurgulandı.

İki Bakan ayrıca stratejik kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek için ortak çalışmanın sürdürülmesi ve bölgesel meseleler ile tehditlere karşı koordinasyonun devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ürdünlü Bakan Safedi, görüşmede Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerinde Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na çok sayıda insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadığını dile getirdi.

Safedi, Ürdün'ün, güvenlik ve istikrarını korumak ve ulusal çıkarlarını savunmak amacıyla attığı tüm adımlarda Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz

Yavaş'tan Erdoğan resti: Görüşmeye devam edeceğiz
Yemen ordusu, silah ve füze taşıyan Husilere ait onlarca tırı hedef aldı

Savaş giderek şiddetleniyor! Füze taşıyan onlarca araç böyle vuruldu
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Naylon çadırda kurduğu hayalle Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazandı

Torpil değil, alın teri! Naylon çadırda Hacettepe'yi kazandı
'İyilik var' platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler

Bilal Erdoğan'dan 'İyilik Var' programına damga vuran sözler
Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bir okulda daha kuruldu! Artık öğrenciler böyle girecek
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler

Acılı aileden kiracı hakkında olayın seyrini değiştirecek sözler