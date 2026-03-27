Ürdün ve ABD dışişleri bakanları, "bölgesel gerilimi" görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile "bölgedeki tehlikeli gerilimi" görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki çeşitli konuları ele alan Safedi ve Rubio, Orta Doğu'daki "tehlikeli geriliminin yanı sıra güvenlik ve istikrarı yeniden sağlama olasılıklarını" konuştu.

Bakan Safedi, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkilerin önemine değinerek bu ilişkilere daha ilerletmeye istekli olduklarını ifade etti.

Rubio da Ürdün'ün bölgesel güven ve istikrar için üstlendiği rolü takdir ederek, "İran'ın Ürdün ve diğer Arap ülkelerine yönelik saldırılarını" kınadı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.