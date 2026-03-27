Ürdün ve ABD dışişleri bakanları, "bölgesel gerilimi" görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki tehlikeli gerilim ve güvenlik konularını ele aldı. İki bakan, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı sağlama olasılıklarını değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki çeşitli konuları ele alan Safedi ve Rubio, Orta Doğu'daki "tehlikeli geriliminin yanı sıra güvenlik ve istikrarı yeniden sağlama olasılıklarını" konuştu.

Bakan Safedi, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkilerin önemine değinerek bu ilişkilere daha ilerletmeye istekli olduklarını ifade etti.

Rubio da Ürdün'ün bölgesel güven ve istikrar için üstlendiği rolü takdir ederek, "İran'ın Ürdün ve diğer Arap ülkelerine yönelik saldırılarını" kınadı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek

İsrail çökmek üzere! Ordunun 1 numarası Netanyahu'yu açık açık uyardı
Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı

Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı

Rumen kalecinin attığımız gole tepkisi öyle böyle değil