Ürdün'ün Suriye'nin Dera kırsalına düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü

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DERA, 27 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalına yönelik hava saldırısında yıkılan bir ev, 26 Ekim 2026.

Ürdün, cuma günü Suriye'nin güneyine hava saldırıları düzenledi.

Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre, saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün ordusu, hava saldırılarının Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. Ürdünlü yetkililer, söz konusu saldırının sorumlularının Suriye'nin güneyinde faaliyet gösteren terör gruplarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua