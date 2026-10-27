Ürdün'ün Suriye'nin Dera kırsalına düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü

Ürdün'ün Suriye'nin Dera kırsalına düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürdün'ün Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında Suriye devlet medyasına göre 5 kişi öldü. Ürdün ordusu bunun Kerek'teki kilise saldırısına misilleme olduğunu duyurdu; yetkililer sorumluların Suriye'nin güneyindeki terör gruplarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.
DERA, 27 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalına yönelik hava saldırısında yıkılan bir ev, 26 Ekim 2026.
Ürdün, cuma günü Suriye'nin güneyine hava saldırıları düzenledi.
Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre, saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.
Ürdün ordusu, hava saldırılarının Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. Ürdünlü yetkililer, söz konusu saldırının sorumlularının Suriye'nin güneyinde faaliyet gösteren terör gruplarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. (Fotoğraf: Str/Xinhua)