Ürdün'ün şifa ve güzellik kaynağı 'eşek sütü'

Ürdün'de ve birçok ülkede eşeklerin sayısı giderek azalırken, eşeklerden elde edilen süt, kozmetik başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılıyor.

Tarihte, Yunan tıp bilgini Hipokrat'ın eşek sütünü eklem ağrıları, yaralanmalar ve öksürük tedavisinde kullandığı, Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın ise cilt bakımı için eşek sütüyle banyo yaptığı rivayet ediliyor.

Eşekler ayrıca bir zamanlar dünyanın her yerinde ulaşım aracı olarak da büyük işlev görüyordu.

Annesinin tecrübelerinden ve fikirlerinden ilham alan Ürdünlü girişimci İmad el-Atiyyat ise eşek sütünden sabun ve kremler gibi kişisel bakım ürünleri üretiyor.

Eşek çiftliği kurdu

Ürdün'ün güneyindeki Madaba ilinde çiftlik ve üretim tesisi kurma hikayesini AA muhabirine anlatan Atiyyat, burada eşek sütünü kullanarak güzellik ürünleri hazırladıklarını söyledi.

Başta çiftlik kurmak için eşek bulmakta zorlandığını belirten Atiyyat, " Ürdün'de toplam eşek sayısı 600'ü geçmiyor; burada neredeyse soyu tükenmiş bir hayvan. Fakat, bildiğim kadarıyla Fas'ta 932 bin eşek var." dedi.

Sağlıklı ve genç eşekleri almak istediği için ayrıca zorluk yaşadığını dile getiren Atiyyat, 12 dişi ve 1 erkek eşek satın alarak çiftliği kurduğunu aktardı.

Atiyyat, çiftlikte, temizlikleri ve sakinlikleriyle bilinen türlerin bulunduğunu söyleyerek, " Ürdün'de baş edilemeyen başka türler de var. Ancak o türleri sağmak çok zor." ifadelerini kullandı.

Eşeklerin 150-300 Ürdün dinarı (yaklaşık 211-422 dolar) değerinde olduğuna dikkati çeken Ürdünlü girişimci, bakımları için deneyimli bir çalışanın yanı sıra eşeklerin düzenli olarak veteriner kontrolünden geçtiğini ve çiftlikte toplam 6 kişi çalıştıklarını kaydetti.

Doğal bakım ürünleri üretmeye başlıyor

Aralık 2019'da 200 sabun üretimine başlayan Atiyyat, ilk olarak ürettiği bu sabunları akrabalarına dağıtarak onların tepkilerini ölçtüğünü belirtti.

Atiyyat, "Sonuçların olumlu olacağı kanaatindeydim. Gerçekten de öyle oldu. Özellikle eşek sütünün kullanıldığı ürünler güzel tepkiler aldı. Bunu destekleyen de birçok araştırma var aslında. Dünyanın birçok ülkesinde de üretimi yapılıyor ancak bizim bölgede yapılmıyordu." ifadelerini kullandı.

Elde edilen süt miktarıyla ilgili de bilgi veren Atiyyat, "Her eşek iki yılda bir hamile kalır. Bu da bize 6 ay boyunca 300 litre süt elde etme imkanı sağlıyor." dedi.

Yüksek oranda saf eşek sütü ve doğal malzemeler kullanılıyor

Ürünlerin tamamen saf eşek sütünden yapılmadığını ancak yüzde 20 oranında saf eşek sütü kullanıldığını ve bunun alandaki benzer işlerle karşılaştırıldığında en yüksek oran olduğunu kaydeden Atiyyat, sabun yapımında Fransa ve Güney Afrika'nın meşhur cilt bakımı yağı olan shea yağı, hindistan cevizi yağı, badem ve zeytin yağı gibi doğal ürünler kullandıklarını aktardı.

Atiyyat, "Sırrımız, çalışma yönteminde. Evet malzemeler bilinen şeyler ancak ürünlerin sırrı, malzemelerin hazırlanıp oluşturulma şeklinde. Bu karışıma ve hazırlama yöntemine pek çok deneyden sonra ulaştık." diye konuştu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden müşterileri var

Sabun, yüz kremi, ayak ve el kremi, vücut nemlendiricisi olmak üzere her bir üründen ayda 4 bin 500 adet üretme imkanı bulduklarını aktaran Atiyyat, "Arap dünyasında yeni bir fikir olduğu için halihazırda pazarlama üzerinde çalışıyoruz. Cilt ve cilt hastalıklarıyla ilgili tedavi konusunda büyük faydalar içeren ürünlerimizi herkes için erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Arap ülkelerinden, Avrupa'dan, Türkiye'den ve diğer bazı ülkelerden müşterileri olduğunu belirten Atiyyat, fiyatların, kimyasal içeren kozmetiklere göre ucuz olduğunu ve 9-14 dolar arasında değişim gösterdiğini kaydetti.

Atiyyat, ürünlerde eşek sütü kullanmanın caiz olduğuna ilişkin de Ürdün'deki dini kurumlardan fetvalarının bulunduğunu sözlerine ekledi.