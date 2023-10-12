Ürdün'ün İsrail'in saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere gönderdiği insani yardım malzemesi yüklü uçağın, Mısır'ın Ariş kentine ulaştığı bildirildi.

Ürdün'ün Gazze için gönderdiği insani yardım malzemesi Mısır'a ulaştı

Ürdün'ün İsrail'in saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere gönderdiği insani yardım malzemesi yüklü uçağın, Mısır'ın Ariş kentine ulaştığı bildirildi.

Mısır Kızılayı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün Kızılayı tarafından Gazze için gönderilen insani yardım malzemelerinin teslim alındığını duyurdu.

Yardım malzemelerinin Filistin Kızılayına teslim edileceği belirtilen açıklamada, bölgede gerekli acil ihtiyaçların tespit edilmesi için Filistin Kızılayı ile koordinasyonun sürdüğü kaydedildi.

Söz konusu insani yardımların, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinlilere teslim edilmesi bekleniyor.