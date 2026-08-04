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Ürdün Suriye'ye 32 Prefabrik Mobil Konut Taşıyan Yardım Konvoyu Gönderdi

Ürdün Suriye'ye 32 Prefabrik Mobil Konut Taşıyan Yardım Konvoyu Gönderdi
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AMMAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün, insani krizden etkilenen Suriyelilere destek kapsamında pazartesi günü Suriye'ye prefabrik mobil konutlar taşıyan bir insani yardım konvoyu gönderdi.

AMMAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün, insani krizden etkilenen Suriyelilere destek kapsamında pazartesi günü Suriye'ye prefabrik mobil konutlar taşıyan bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli yaptığı açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde organize edilen 16 kamyonluk konvoyun 32 prefabrik mobil konut taşıdığını belirtti.

Şibli, bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde Suriye'ye düzenli olarak gıda, insani yardım malzemeleri, ilaç, tıbbi ekipman, un, gıda kolileri, ambulanslar ve prefabrik konutlar taşıyan yardım konvoyları gönderdiklerini ifade etti.

Şibli, Aralık 2024'ten bu yana insani ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla toplam 1.072 kamyondan oluşan 23 insani yardım konvoyunun Suriye'ye gönderildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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