Ürdün'den Palmira'daki saldırı nedeniyle Suriye ve ABD ile dayanışma mesajı

Güncelleme:
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Palmira bölgesinde Suriye-ABD ortak devriyesine yönelik silahlı saldırıyı kınadı ve her iki ülkeye destek belirtti. Açıklamada, terörizmin reddedildiği ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı.

Ürdün, Suriye'nin Humus kentine bağlı Tedmur (Palmira) bölgesinde Suriye-ABD ortak devriyesini hedef alan saldırıyı kınayarak, Şam ve Washington'la dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Palmira bölgesinde Suriye güvenlik güçleri ile Amerikan askerlerini hedef alan ve çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya yol açan saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Ürdün'ün her iki ülkeye de tam destek ve dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, "güvenliği ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet ve terörizmin" reddedildiği ifade edildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, güvenliği ve istikrarını güvence altına alan temeller üzerine yeniden inşasına dikkat çekilen açıklamada, Ürdün'ün, komşu ülkenin "terörizmden arındırılmasına ve tüm Suriyelilerin haklarının korunmasına verdiği desteği" yineledi.

Açıklamada, Suriye ile ABD'nin hükümet ve halklarına, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

Dün, Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus kentine bağlı Tedmur (Palmira) bölgesinde, asayiş amacıyla ortak devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerlerinin silahlı saldırıya uğradığı bildirilmişti.

