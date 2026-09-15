Haberler

Ürdün Sağlık Bakanlığı, öğrenciler arasında obezitenin artmasından dolayı okullara gıda listeleri yolladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Bakanlık, ayrıca okullarda öğrencilerin toplanma saatleri ile teneffüslerde beden egzersizlerinin yer alması tavsiyesinde bulundu

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 13-17 yaş arası öğrencilerin yüzde 32'sinin fazla kilolu ya da obez olmasından dolayı yeni eğitim-öğretim döneminde okullara yiyecek içecek listeleri yollayarak spor faaliyetlerini artırma tavsiyesinde bulundu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteğiyle Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile çeşitli kurumların işbirliğinde, okullarda 13-17 yaş grubundaki öğrencilerin vücut kitle indeksini belirlemeye yönelik araştırma yapıldı.

Araştırmaya göre söz konusu yaş aralığındaki öğrencilerin yüzde 20,8'i fazla kilolu, 12,1'i obez. Ayrıca öğrencilerden yalnızca yüzde 12'si günlük 60 dakikadan fazla fiziksel aktivite yaparken, 31,5'i ise fiziksel aktivitede bulunmuyor.

Araştırma sonucuna göre harekete geçen Ürdün Sağlık Bakanlığı, yeni eğitim döneminde okullara yiyecek içecek listeleri gönderdi.

Listelerde kantinlerde izin verilen ve yasaklanan gıda maddeleri yer alırken, Bakanlık ayrıca beden eğitimi derslerinin düzenli olarak uygulanmasını da istedi.

Bunun yanında öğrencilerin toplanma saatlerinde ve teneffüslerde beden egzersizlerinin yer alması tavsiyesinde bulunuldu.

Yasaklananlar arasında yapay katkı maddeleri, aroma artırıcılar ve işlenmiş yağlar içeren cipsler, her türlü gazlı içecek, enerji içeceği gibi çeşitli ürünler de yer aldı.

Ürdün'de daha önce yapılan araştırmalarda 18 yaş üzeri yetişkinlerde obezite oranının yüzde 60'a yükseldiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıl sonra çözüldü! Şüphelileri o telefon sinyali ele verdi
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Ve bomba patladı! Türkiye'den yeni ayrılan hocayı alıyorlar
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu