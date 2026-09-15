Ürdün Sağlık Bakanlığı, öğrenciler arasında obezitenin artmasından dolayı okullara gıda listeleri yolladı

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 13-17 yaş arası öğrencilerin yüzde 32'sinin fazla kilolu ya da obez olmasından dolayı yeni eğitim-öğretim döneminde okullara yiyecek içecek listeleri yollayarak spor faaliyetlerini artırma tavsiyesinde bulundu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteğiyle Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile çeşitli kurumların işbirliğinde, okullarda 13-17 yaş grubundaki öğrencilerin vücut kitle indeksini belirlemeye yönelik araştırma yapıldı.

Araştırmaya göre söz konusu yaş aralığındaki öğrencilerin yüzde 20,8'i fazla kilolu, 12,1'i obez. Ayrıca öğrencilerden yalnızca yüzde 12'si günlük 60 dakikadan fazla fiziksel aktivite yaparken, 31,5'i ise fiziksel aktivitede bulunmuyor.

Araştırma sonucuna göre harekete geçen Ürdün Sağlık Bakanlığı, yeni eğitim döneminde okullara yiyecek içecek listeleri gönderdi.

Listelerde kantinlerde izin verilen ve yasaklanan gıda maddeleri yer alırken, Bakanlık ayrıca beden eğitimi derslerinin düzenli olarak uygulanmasını da istedi.

Bunun yanında öğrencilerin toplanma saatlerinde ve teneffüslerde beden egzersizlerinin yer alması tavsiyesinde bulunuldu.

Yasaklananlar arasında yapay katkı maddeleri, aroma artırıcılar ve işlenmiş yağlar içeren cipsler, her türlü gazlı içecek, enerji içeceği gibi çeşitli ürünler de yer aldı.

Ürdün'de daha önce yapılan araştırmalarda 18 yaş üzeri yetişkinlerde obezite oranının yüzde 60'a yükseldiği belirtiliyor.

Kaynak: AA