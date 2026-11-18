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Ürdün ordusuna ait Black Hawk (Kara Şahin) tipi bir helikopterin askeri eğitim tatbikatı sırasında düştüğü bildirildi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri eğitim tatbikatı sırasında Black Hawk tipi helikopterlerden birinin kaza sonucu düştüğü belirtildi.

Açıklamada, olayın ardından ilgili ekiplerin müdahale çalışmalarına başladığı ve kazayla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kazada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA