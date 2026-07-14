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Ürdün ordusu: İran'dan ateşlenen 4 füze etkisiz hale getirildi

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Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran topraklarından ateşlenen 4 füzenin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini, can kaybı veya maddi hasar olmadığını açıkladı.

Ürdün ordusu, İran'dan ateşlenen 4 füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan 4 füzenin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, olay nedeniyle herhangi can kaybı, yaralanma ve maddi hasar olmadığı belirtildi.

Orduya bağlı teknik ekiplerin, çeşitli noktalara düşen füze parçalarına müdahale ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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