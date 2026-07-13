Haberler

Ürdün ordusu: İran'dan ateşlenen 4 füze etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran topraklarından ateşlenen 4 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Kuveyt ise hava sahasındaki düşman hedeflerine karşı savunma yaptığını bildirdi.

Ürdün ordusu, İran'dan ateşlenen 4 füzenin düşürüldüğünü açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise ordunun Kuveyt hava sahasındaki "düşman" hava hedeflerine karşı koyduğu bildirildi.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilerek, halka ilgili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! Onlarca askeri hedef yerle bir edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

Dünya Kupası için yeni karar!
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması

Haluk Levent'e demediğini bırakmadı, resmen öfkesini kustu
KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif

KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Konyaspor'un rakibi Hull City

Hull City'nin rakibi Süper Lig'in köklü ekibi olacak