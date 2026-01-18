Haberler

Ürdün Nehri'nde Epifani Bayramı dolayısıyla haç çıkarma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Filistin ile Ürdün arasındaki Ürdün Nehri'nde, Hristiyan Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olan Epifani Bayramı dolayısıyla haç çıkarma töreni düzenlendi. Törene yüzlerce kişi katıldı ve UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen bölge, kutlamalara ev sahipliği yaptı.

Filistin ile Ürdün arasındaki sınır hattında bulunan Ürdün Nehri'nde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olan Epifani Bayramı dolayısıyla haç çıkarma töreni düzenlendi.

Ürdün Nehri'nde düzenlenen töreni, yüzlerce kişi takip etti. Törenin ardından Hristiyan Ortodokslar nehre girdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) bağlı Dünya Mirası Komitesi, 2015 yılında bölgeyi "Vaftiz Yeri" adıyla Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

Epifani Bayramı, Hazreti İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen "12'nci gün bayramı" olarak da anılıyor.

Kutlamaların sebebine ilişkin Hristiyan mezhepleri arasında farklı inanışlar bulunuyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

