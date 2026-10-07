Haberler

Ürdün Kraliyet Havayolları, Amman-Beijing direkt uçuş hazırlığını sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürdün Kraliyet Havayolları, Amman-Beijing direkt uçuş hazırlığını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanı İmad Hicazin, ülkenin turizm altyapısını ve hizmetlerini daha fazla Çinli turist çekecek şekilde geliştirdiklerini söyledi. Bakan, Çince tabela ve rehber eğitiminin sürdüğünü, Amman-Beijing direkt uçuş hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

AMMAN, 7 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanı İmad Hicazin, ülkenin turizm altyapısı ve hizmetlerini daha fazla Çinli turist çekecek şekilde geliştirdiklerini söyledi.

Hicazin kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, zengin arkeolojik ve doğal cazibe merkezlerinin yanı sıra kültür, eğitim, sağlık ve macera turizmine yönelik çeşitli hizmetler sunduklarını belirtti. Bakan, ülkenin altyapısını iyileştirmeye, daha fazla Çince bilen turist rehberi eğitmeye ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Bakanlık olarak Çince trafik tabelaları ve bilgi panoları yerleştirmeye başladıklarını kaydeden Hicazin, Ürdün Turizm Kurulu'nun da Çin'de bir temsilcilik açtığını ve internet sitesine Çince dil seçeneği eklediğini dile getirdi.

Hicazin, turizm işbirliğini artırmak üzere Ürdün Kralı II. Abdullah'ın ağustos ayında Çin'e düzenlediği ziyaretin sonuçlarını hayata geçirdiklerini kaydetti. Bu çerçevede Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Amman ile Beijing arasında direkt uçuş başlatma hazırlıklarının sürdüğünü ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlamaya yönelik 2027 yılı etkinlikleri kapsamında önümüzdeki yıl Ürdün'de Çin Yeni Yılı kutlamaları düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Hicazin, "Turizm işbirliği, iki ülkenin halklarının daha da yakınlaşmasını ve karşılıklı anlayışın teşvik edilmesini sağlayacak bir köprü işlevi görebilir" dedi.

Hicazin, arkeoloji ve kültürel mirasın korunması konusunda Çin ile işbirliğini artırma temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Çıplak halde markete girip 'Bomba' diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı

Çıplak halde markete daldı, tek kelime edip müşterilere saldırdı
TikTok yayınında pes dedirten 'Don' muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor

TikTok yayınında rezil muhabbet

Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Ben korkmadım ama korkanlara selam olsun

"Ben korkmadım, korkanlara selam olsun"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi mahkemesi son sözü söyledi: İdam edilecek

Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Gizemli ölüm dünyanın uykularını kaçırdı: O ülkeyi derhal terk edin
58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş

Fatma Betül Sayan'ı 10'a katlayan isimle ilgili isyan ettiren detay
Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü! Kahreden detay sonradan ortaya çıktı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı