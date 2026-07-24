Haberler

Ürdün Kralı ve Umman Sultanı'ndan bölgede gerilimin düşürülmesi çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, bölgede gerilimin düşürülmesi ve istikrarın yeniden sağlanması için kapsamlı bir sükunete ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, bölgede gerilimin düşürülmesi ve istikrarın yeniden sağlanması için kapsamlı bir sükunete ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, iki lider gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Kral Abdullah, Ürdün'ün güvenliğini, vatandaşlarını ve topraklarını korumak için gerekli bütün önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.

Ürdün ordusu, İran'dan gelen ve ülke topraklarını hedef alan 7 füze ile 6 insansız hava aracının hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarınca düşürüldüğünü, olayda herhangi bir kayıp yaşanmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Haluk Levent'i abisi yakmış! Gürlek canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan’da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü

Ülkeyi şoke eden saldırı: Çok sayıda polis ve asker can verdi
LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

Sanki devlet başkanı! Transferine resmi tatil ilan edildi
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu

3 isimden vazgeçmedi! İşte Özgür Özel'in A takımı
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

Görüntüler maalesef bizim ülkemizden
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme