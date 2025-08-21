Ürdün Kralı Abdullah ve Japonya Savunma Bakanı Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile Gazze'deki insani felaket başta olmak üzere askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Japonya Savunma Bakanı Gen'i başkent Amman'da kabul etti.

İkili, Gazze'deki insani felaket, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yol açtığı tehlikeli tırmanışın yanı sıra Suriye ve Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi de ele alındı.

Kral Abdullah, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların tüm bölgelere ulaştırılması için çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 192 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 114 kişi de yaralandı.