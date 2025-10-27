Haberler

Ürdün Kralı Abdullah, Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye askeri birlik konuşlandırma planını eleştirerek, bu görevi üstlenmek isteyen ülke olmayacağını savundu. Kral Abdullah, barışın sağlanması için yerel güçlere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planı kapsamında Gazze'ye konuşlandırılması planlanan çeşitli ülkelere ait askeri birliklerin barışı sağlamakla görevlendirilmeyi reddedeceklerini savundu.

Kral Abdullah, BBC'de yayınlanan Panorama programında verdiği röportajda, Trump'ın Gazze planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ürdün Kralı, "Gazze'deki güvenlik güçlerinin görevi nedir? Biz bunun barışı korumak olmasını umuyoruz çünkü (görev) barışı sağlamaksa, kimse bu görevi üstlenmek istemeyecek." dedi.

Barışın korunmasının, yerel polis gücünü ve Filistinlileri desteklemek anlamına geleceğini belirten Abdullah, "Ürdün ve Mısır, Filistinlileri büyük sayılarda eğitmeye hazır, ancak bu zaman alır. Silahlarla Gazze'de devriye gezmek, hiçbir ülkenin dahil olmak isteyeceği bir durum değil." diye konuştu.

Kral Abdullah, Hamas'ın Gazze'deki siyasi rolünden vazgeçme sözünü tutacağına güvenip güvenmediği sorusuna karşılık, "Onları tanımıyorum, ancak onlarla çok yakın çalışan Katar ve Mısır bu sözü tutacaklarına dair çok iyimserler. Bu sorunu çözmezsek, İsrailliler ve Filistinliler için bir gelecek ve Arap ve Müslüman dünyası ile İsrail arasında bir ilişki bulamazsak, mahvoluruz." şeklinde konuştu.

Ürdün'ün, Gazze'nin içinde güvenliği sağlayıp sağlamayacağına da Kral Abdullah, ülkesinin bölgedeki duruma "siyasi olarak çok yakın" olduğu için Ürdün güçlerini Gazze'ye göndermeyeceği yanıtını verdi.

???????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
title
