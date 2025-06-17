Ürdün Kralı Abdullah: İsrail'in Saldırıları İnsani Tehdit Oluşturuyor

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in hem Gazze hem de İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'da gerilimi artırdığını ifade ederek, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Kral, bölgede insan hakları ihlallerinin sıradanlaştığını vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, " İsrail'in saldırılarını İran'ı da kapsayacak şekilde genişletmesiyle birlikte, bu savaş alanının sınırlarının nerede biteceği belli değil. Dostlarım, bu her yerdeki insanlar için bir tehdit." dedi.

Kral Abdullah, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap etti.

5 yıl önce AP'deki konuşmasında dünyadaki çatışmaların siyasi çözüme ulaşması gerektiğini ifade ettiğini belirten Kral Abdullah, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu ve ötesinde gerilimin tırmanmasına yol açabileceğini kaydetti.

Kral Abdullah, " İsrail'in saldırılarını İran'ı da kapsayacak şekilde genişletmesiyle birlikte, bu savaş alanının sınırlarının nerede biteceği belli değil. Dostlarım, bu her yerdeki insanlar için bir tehdit." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki hastanelere yaptığı saldırılara da değinen Kral Abdullah, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2023'ten bu yana Gazze'deki sağlık tesislerine 700'e yakın saldırı düzenlediğini aktardı.

Kral Abdullah, "Nasıl oluyor da sadece 20 ay önce bir vahşet olarak kabul edilen şey artık bu kadar sıradanlaşıyor?" diye tepki göstererek, Gazze'de yaşananların uluslararası ahlaki standartlara aykırı olduğunu söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da durumun giderek kötüleştiğini ifade eden Kral Abdullah, "Küresel toplum kararlı bir şekilde harekete geçmezse, insan olmanın ne olduğunun yeniden yazılmasında suç ortağı oluruz çünkü İsrail buldozerleri Filistinlilerin evlerini, zeytin bahçelerini ve altyapılarını yasadışı bir şekilde yıkmaya devam ederse, ahlaki davranışları tanımlayan korkulukları da dümdüz edecek." dedi.

Kral Abdullah, Filistinlilerin özgürlük, egemenlik ve devlet sahibi olma hakkına layık olduğunu vurguladı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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