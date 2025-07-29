Ürdün Kralı 2. Abdullah: Gazze için hava yoluyla yardımlar yetersiz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in açlığı dayattığı Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanmasında hava yoluyla yapılacak yardımların "okyanusta bir damla" olduğunu ancak bu yolla "İsrail'e bir sinyal gönderdiklerini" bildirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kral 2. Abdullah, Gazze'deki duruma ilişkin "İki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa giden yolu oluşturacak siyasi bir ufuk oluşturmak için, savaşın ve tırmandırmanın sona ermesi için birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün Gazze'deki açlık krizinin aşılması konusunda ne yaptığına ilişkin soruya Ürdün Kralı, "Gazze'de insanların yaşadığı, bu tarifsiz bir trajedi. Bence Ürdün, Batı Şeria ve Gazze halkına yardım ulaştırmada öncü uluslardan biri oldu; sadece çatışmaların başından bu yana kurulu olan iki sahra hastanesiyle değil, Gazze'ye her türlü yolla yardım ulaştırmaya çalışarak." ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı, Gazzelilere ihtiyaç duyduğu temel yardımın sağlanmasında "hiçbir şeyin tırlarla taşınan yardımların yerini tutmayacağını" ancak kara yoluyla gönderilen yardımların yasa dışı yerleşimcilerin saldırısına uğradığını söyledi.

Yardımların Gazze haklına ulaştırılmasının İsrail'in "sorumluluğu" dahilinde olduğunu vurgulayan Kral 2. Abdullah, "Ülkemizde son 1,5 yıldır yaşadığımız hayal kırıklığı, (Gazze'ye yardımların) siyasallaştırılması ve ne yazık ki bürokrasinin Gazze halkına yardım etme ya da onları açlığa itmede araç olarak kullanılmasıdır." dedi.

Gazze'ye yeterli sayıda yardım tırının girişinin sağlanması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Kral 2. Abdullah, "Hava yoluyla yapılan yardımlar okyanusta bir damla ancak (bu) İsrail'e bir sinyal gönderiyor ve baskı oluşturuyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kral 2. Abdullah, İsrail'in yalnızca Gazze'ye değil işgal altındaki Batı Şeria'ya da yardım girişine izin vermesini istedi.

Almanya Başbakanı Merz, dün yaptığı basın açıklamasında, Ürdün ile insani yardım malzemelerin hava köprüsü ile Gazze'ye ulaştırılmayı planladıklarını söylemişti.