Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bölgesel Sükunet İçin Çabaların Artırılmasını İstedi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede kapsamlı sükunetin sağlanması için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Ürdün ile Irak arasındaki kardeşlik ilişkileri ile Ürdün ile IKBY arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin artırılması yolları ele alındı.

Ürdün Kralı, bölgede kapsamlı bir sükunet sağlanması için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini; bunun da güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi, Batı Şeria, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki önemli gelişmeler ele alındı.

Barzani de Ürdün'ün Irak ve IKBY'yi destekleyen destekleyici duruşundan dolayı takdirini ifade ederek, bu tutumun kardeşlik bağlarını somutlaştırdığını aktardı.

Açıklamada, IKBY Başkanı Barzani'nin Ürdün ziyaretine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.