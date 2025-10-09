Haberler

Ürdün, İsrail tarafından alıkonulan iki vatandaşını geri aldı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki alıkonulan iki Ürdün vatandaşının ülkeye geri döndüğünü açıkladı. Vatandaşlar, işgal altındaki Batı Şeria'dan Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden Ürdün'e giriş yaptı.

Ürdün, İsrail'in uluslararası sularda yasa dışı alıkoyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki (FFC) 2 vatandaşının ülkeye döndüğünü açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "FFC'deki Vicdan Gemisi'nde bulundukları sırada alıkonulan Ürdün vatandaşı 2 kişi bugün ülkeye giriş yaptı." denildi.

Söz konusu vatandaşların işgal altındaki Batı Şeria'dan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nden ülkeye ulaştığı belirtilen açıklamada, İsrail'in FFC'ye saldırısının ilk anından itibaren Ürdün'ün Tel Aviv'deki Büyükelçiliği üzerinden vatandaşlarının durumunun takipçisi olduğu ifade edildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
