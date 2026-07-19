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Ürdün ordusu: İran'dan atılan füzelerden üçü engellendi, biri açık alana düştü

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Ürdün ordusu, İran'dan atılan ve ülke hava sahasına giren 4 füzeyi tespit etti. Hava savunma sistemleri 3 füzeyi düşürürken, 1 füze yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye düştü. Olayda can kaybı veya hasar meydana gelmedi.

Ürdün ordusu, İran'dan atılan ve ülke hava sahasına giren füzelerden üçünün engellendiğini, birinin boş bir alana düştüğünü duyurdu.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülke hava sahasına giren 4 füzenin tespit edildiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan İran'dan atılan dört füzeden üçünü önleyerek düşürdüğünü, dördüncü füzenin ise yerleşim yerlerinden uzakta, ülkenin güneyindeki ıssız bir bölgeye düştüğü kaydedildi.

Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Ürdün Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin, füzenin düştüğü alana müdahale ederek bölgenin güvenliğini sağladığı ifade edildi.

Ordunun, ülke hava sahasını en üst düzeyde murakabe ettiği; ülkenin güvenliği ve vatandaşların emniyetini hedef alan her türlü tehdide kararlılıkla müdahale edeceği vurgulandı.

Ürdün'de başta başkent Amman olmak üzere geniş bir bölgede İran'dan gerçekleştirilen füze saldırısı nedeniyle sirenler çalmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) dün yapılan açıklamada, 17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin, "Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada" 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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