Ürdün: İran'ın Fırlattığı 4 Füzeden 3'ünü Engelledik, Biri Boş Alana Düştü
Ürdün Radyo ve Televizyon Kurumu, hava savunma sistemlerinin İran'a ait üç füzeyi imha ettiğini, güneyde boş alana düşen bir füzenin ise can ve mal kaybına yol açmadığını duyurdu.
AKABE, 20 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinin uzak bir bölgesine düşen füzenin ardından yükselen toz ve duman, 19 Temmuz 2026.
Ürdün Radyo ve Televizyon Kurumu pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'a ait üç füzeyi havada imha ettiğini, ülkenin güneyinde yerleşim bölgesi dışında bir noktaya düşen bir füzenin de can ve mal kaybına yol açmadığını duyurdu. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua