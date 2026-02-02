Haberler

Ürdün, İran'a yönelik olası bir saldırıda hava sahasının kullanılmasına izin vermeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede ülkesinin İran'a yönelik olası askeri eylemler için hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye, ülkesinin İran'a yönelik olası bir saldırıda hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Erakçi ve Safedi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Safedi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ve ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesine karşı olduğunu belirterek, ülkesinin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemin başlangıç noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Safedi ayrıca Ürdün'ün, bölgedeki gerilimin azaltılması noktasında ortaya konacak tüm çabaları destekleyeceğini belirtti.

Erakçi ise, Ürdün'ün tutumunu ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını takdir etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu

Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu
Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aynı aileden olsalar da hiç acımadılar! İşte vahşetten yeni görüntüler