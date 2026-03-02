Ürdün, ikinci bir duyuruya kadar hava sahasını kısmen kapattı

Ürdün, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kısmen kapatma kararı aldığını duyurdu.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu yetkilisi Dayfullah el-Farcat, ülke hava sahasını tüm gelen, giden ve transit uçuşlara kısmen ve geçici olarak kapatma kararı aldıklarını belirtti.

Söz konusu kararın, mevcut bölgesel gelişmeler ve uluslararası standartlara dayalı bir risk değerlendirmesinin ardından alındığını vurgulayan Farcat, şunları kaydetti:

"Bu önlemi günlük olarak uygulayacağız; hava sahasını kapatma saatleri akşam 18.00'de başlayıp ertesi gün sabah 09.00'da sona erecek. Karar, Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini sağlamak amacıyla bu akşamdan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak."

Farcat, tüm yolculara uçuş programlarını teyit etmek ve herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için ilgili hava yollarıyla doğrudan iletişime geçme çağrısında bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.