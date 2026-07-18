Ürdün: Ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracını düşürdük

Ürdün ordusu, ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülke hava sahasına giren 4 İHA'nın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz ülke hava sahasına giren 4 İHA'yı engelleyerek düşürdü." ifadelerine yer verildi.

İHA'ların düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği aktarılan açıklamada, ilgili birimlerin enkaz parçalarının bulunduğu bölgelerde gerekli güvenlik önlemlerini aldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin sınırlarını, hava sahasını ve vatandaşların güvenliğini korumaya yönelik görevini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Ürdün ordusu, sabah saatlerinde de İran'dan ateşlenen 10 balistik füzenin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini, saldırılarda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediğini açıklamıştı.