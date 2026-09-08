Haberler

Ürdün, Gazze'ye yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi

Ürdün, Gazze'ye yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AMMAN, 8 Eylül (Xinhua) -- Ürdün Kızılayı, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoyu gönderdiğini açıkladı.

AMMAN, 8 Eylül (Xinhua) -- Ürdün Kızılayı, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoyu gönderdiğini açıkladı.

Kurum pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amman'dan yola çıkan konvoyun Mısır limanları ve geçiş noktaları üzerinden Gazze'ye doğru ilerlediğini belirtti.

Ürdün Kızılayı Başkanı Muhammed Hadid konvoyun, ülkesinin Filistin halkına yönelik desteğini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma taahhüdünü yansıttığını söyledi.

Hadid ayrıca, konvoyun gönderilmesine ilişkin işlemleri kolaylaştırdığı için Ürdün hükümetine, yardım ulaştırma konusundaki işbirliği nedeniyle de Mısır makamları ile Mısır Kızılayı'na teşekkür etti.

Kaynak: Xinhua
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da çalıştığı şirketten 122 milyon lira çalan muhasebe müdürü yakalandı

122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü

Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı

Şampiyonlar Ligi binlerce kez oynatıldı! İşte takımlarımızın tur şansı
Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok! İşte nedeni

Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda yok! İşte nedeni
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi