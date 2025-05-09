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Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'in Saldırılarını Kınadı ve Yardım Çağrısı Yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'in Saldırılarını Kınadı ve Yardım Çağrısı Yaptı
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının "derhal" durdurulması ve Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japon mevkidaşı İvaya Takeşi ve Japon yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Safedi ile Takeşi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde iş birliğini genişletme çabalarının yanı sıra bölgedeki gelişmelere ilişkin kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Ürdün ile Japonya arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin derinliğini vurgulayarak, birçok hayati alanda iş birliğini artırmaya yönelik somut adımları ele alan Safedi ile Takeşi, görüşmelerde başta Gazze olmak üzere, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve tüm bölgelere yeterli ve acil insani yardım ulaştırılması dahil bölgedeki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu İsrail'i insani yardımların Gazze'ye girişine izin vermeye zorlamak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in iki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin vermemesinin, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Safedi, bu tutumun insani felaketi daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Safedi, "aç bırakmanın bir silah olarak kullanılmasının savaş suçu teşkil ettiğini, bunun Filistin halkının gıda ve ilaca erişim hakkını ihlal ettiğini" kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesinin ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü yasa dışı uygulamaların, iki devletli çözümü baltaladığını ve bölgede adil bir barışın sağlanma ihtimalini tehdit ettiğini vurgulayarak uyarıda bulundu.

Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Safedi, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı ve ülkenin güvenliği, istikrarı, egemenliği ile tüm halkının haklarını garanti altına alacak temeller üzerinde yeniden inşasına yönelik Suriye hükümetinin çabalarının desteklenmesi çağrısı yaptı.

Ürdün Kraliyet Divanı, Bakan Safedi'ye Japonya ziyaretinde Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın da eşlik ettiğini açıkladı.

Ürdün ile Japonya arasındaki 1954 yılına dayanan diplomatik ilişkiler, onlarca yıl içinde siyasi, ekonomik ve kalkınma alanlarında dikkat çekici bir gelişim gösterdi. Japonya, Ürdün'e en fazla yardım sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Ürdün'e su, eğitim, enerji ve altyapı gibi alanlarda destek sağlayan Japonya, özellikle mülteci krizine yönelik insani yardımlarda da önemli rol oynuyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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