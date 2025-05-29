Ürdün'den İsrail'in Yerleşim Kararına Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bir egemenliği olmadığını belirterek, İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yasa dışı yerleşim inşası kararını şiddetle kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yasa dışı yerleşim kararını şiddetle kınayan açıklama yaptı.

İsrail kabinesi tarafından verilen onayın uluslararası insancıl hukuka ve Filistin halkına karşı açık bir ihlal teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bir egemenliği yoktur. Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleme hakkı vardır. İşgal edilmiş topraklar üzerine kurulmuş olan İsrail yerleşimlerinin boşaltılması zorunludur" ifadelerine yer verildi.

Ürdün tarafından kararın reddedildiği, İsrail'in Batı Şeria'daki tüm icraatlarının ve kararlarının hukuksuz ve yasa dışı olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplumdan "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi, Gazze'ye saldırıları ve Batı Şeria'daki tırmanışı durdurması" istendi.