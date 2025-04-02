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Ürdün'den İsrail'in UNRWA Kliniğine Saldırısına Sert Tepki

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Ürdün, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki BM kliniğine düzenlediği saldırıyı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek sert bir açıklama yaptı. 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırının, Filistinlilerin haklarını hedef aldığı ifade edildi.

Ürdün, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait kliniği bombalamasına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in UNRWA'a ait kliniği bombalamasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistinlilerin geri dönüş ve tazminat haklarını tanıması sebebiyle UNRWA'nın İsrail tarafından hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in UNRWA kliniğine düzenlediği saldırıyla "Filistin halkını uluslararası toplum tarafından tanınan temel hak ve hizmetlerden açıkça mahrum bırakmaya çalıştığı" vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı klinikte 16'sı çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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