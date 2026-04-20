Ürdün'de Türk şehitleri anısına TİKA tarafından yüzlerce zeytin fidanı dikildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'ün Salt kentinde kabirleri bulunan 300 Türk şehidinin anısına yüzlerce zeytin fidanı dikti.

TİKA ve Salt Belediyesi, 16 Nisan'da kutlanan Ürdün Milli Bayrak Günü ve Ürdün'deki Türk Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle başkent Amman'ın batısında yer alan Salt kentinde ortak bir etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumlusu Ferhat Tamkoç'un da katıldığı etkinlikte, Salt kentindeki Türk şehitleri anısına yüzlerce zeytin fidanı dikildi.

Fidan dikme etkinliğine Yunus Emre Enstitüsü Amman Kültür Merkezi'nde Türkçe öğrenen öğrenciler de katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Caymazoğlu, Salt kentinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturma girişiminin Türkiye ile Ürdün halkları arasındaki güçlü tarihi ve kardeşlik bağlarını daha da sağlamlaştırdığını söyledi.

Bu girişimde cömertlik ve kalıcı barışın simgesi olan zeytin ağacının tercih edildiğine dikkati çeken Caymazoğlu, zeytin fidanlarıyla ayrıca tarihi Salt kentinde yatmakta olan Türk şehitlerinin anısını da ebedileştirdiklerine işaret etti.

TİKA Amman Ofisi Koordinatörü Cavit Köseoğlu da AA'ya yaptığı açıklamada, bu girişimin Ürdün'deki ulusal ağaçlandırma kampanyalarına destek vererek çevre bilincini artırmayı, ortak tarihi ve milli günleri işbirliği ruhuyla anmayı ve belediyelerin çevresel projeleri uygulama kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Ürdün'de 2015 yılında ofis açan TİKA, Türkiye'nin Ürdün'e sağladığı hibe ve teknik yardım programlarını yürütüyor.

Amman'a 30 km uzaklıkta bulunan Salt kentinde bir Türk şehitliği bulunuyor.

Salt Türk Şehitliği'nde Birinci Cihan Harbi'nde İngilizlere karşı vatanlarını savunurken şehit düşen 300 Osmanlı askerinin kabri bulunuyor.

Kaynak: AA / Laith Al
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Onur Air resmen iflas etti

25 ülkeye uçuyordu! Türk havacılık devi resmen iflas etti
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı

Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı

Yılın yasak aşk bombası