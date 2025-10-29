Ürdün'de Türk Dili ve Türkoloji Konferansı Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amman Türk Kültür Merkezinde, "Türk Dili ve Türkoloji" konulu bir konferans düzenlendi.

YEE'de düzenlenen konferansta, Ürdün Üniversitesi Asya Dilleri Bölümü Türkçe-İngilizce Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Bağdagül Musa, Türkoloji'nin tarihine ve Ürdün'deki gelişimine dair bir sunum gerçekleştirdi.

Programa, Türkiye'nin Ürdün Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Burhan Okutan, YEE Amman Koordinatörü Mustafa Öztürk ve Ürdün Üniversitesi Asya Dilleri Bölümü Başkanı Malik Savalha ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Musa, yaptığı sunumda, Türkoloji çalışmalarının ve Türkçe derslerinin Ürdün'deki tarihine ve gelişimine dikkati çekerek, Amman'daki Ürdün Üniversitesi ile İrbid kentinde bulunan Yermuk Üniversitesi'ndeki Türkoloji çalışmalarından övgüyle söz etti.

Almanya, Rusya ve Macaristan gibi ülkelerdeki Türkoloji çalışmalarına işaret eden Musa, Türkoloji'nin Ürdün düzeyinde henüz bir "emekleme sürecinde" olduğunu ifade etti.

Musa, "Belki bugün değil ama 20-30 yıl sonra bu öğrencilerimiz sayesinde Ürdün'de bir Türkoloji ekolünden söz etmek mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan YEE Amman Koordinatörü Öztürk de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musa'nın Türkoloji'nin tarihine dair bir sunum gerçekleştirdiğini belirterek, yoğun bir katılım gösteren öğrencilerin de ilgiyle dinlediklerini ifade etti.

Öztürk, Ürdün'de Türkoloji çalışmalarının 1968'de Ankara ile Amman arasında varılan bir anlaşma ile başladığına dikkati çekerek, "Türkoloji'nin Ürdün'de sanılanın aksine, çok eskiye dayanan bir mazisi var." dedi.

YEE'nin de 2012'de Ürdün'de faaliyetlerine başlamasıyla ülkedeki Türkoloji çalışmalarının da ivme kazandığını ifade eden Öztürk, YEE'nin yanı sıra üniversitelerde Türkçe dersleri alanların sayılarının binlere ulaştığını vurguladı.

Öztürk, Ürdün'de binlerce kişinin Türkçe öğrendiğine işaret ederek, "Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, Ürdün Üniversitesi Türkçe-İngilizce Anabilim Dalı öğrencilerinin YEE'nin kurslarına da katılarak Türkçelerini geliştirdiklerini vurguladı.