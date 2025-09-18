Ürdün'de Kral Hüseyin Köprüsü'nde Silahlı Saldırı Soruşturması Başlatıldı

Ürdün, ülkeyi işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlayan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nde meydana gelen ve iki İsraillinin ölümüne yol açan silahlı saldırı olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ürdün makamlarının, bugün öğleden sonra Kral Hüseyin Köprüsü'nün İsrail tarafında meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ürdün'ün her türlü şiddet eylemini kınadığı ve Ürdün'ün çıkarlarına, rolüne ve Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırılmasına zarar verecek her türlü yasa dışı eylemi reddettiği vurgulandı.

Gazze'ye yardım ulaştırmak için bugün köprüden geçen sürücülerin durumlarının, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde, Ürdün'e derhal geri dönmelerini sağlamak amacıyla takip edildiği aktarılan açıklamada, mutabakata varılan prosedürler kapsamında bugün Gazze'ye yardım taşıyan 22 Ürdün tırının söz konusu köprüden geçtiğine işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu tedbirlerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 201 konvoy halinde 8 bin 664 yardım tırının gönderilmesini sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının derhal durdurulması, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve çatışmanın iki devletli çözüm temelinde çözülmesi için derhal ve etkili bir diplomatik çaba başlatılması, bölgede yaşanan tehlikeli tırmanışın sonuçlarından tüm bölgenin korunması gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıdan sorumlu tutulan şoförün 1968 doğumlu Abdulmuttalib el-Kaysi olduğu, kendisinin üç ay önce Gazze'ye yardım ulaştırmak için şoför olarak çalışmaya başlayan bir sivil olduğu belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü yakınlarında gerçekleştirilen saldırı nedeniyle İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in siyasi kademeye Ürdün'den yardım geçişinin askıya alınmasını tavsiye ettiği bildirildi.

Açıklamada, Ürdün'den gelen insani yardımların girişinin soruşturma tamamlanana kadar durdurulacağı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) yakınında silahlı saldırı olduğu belirtilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 2 İsraillinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail basını, Ürdün tarafından geldiği söylenen ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise çatışmada öldüğünü yazmıştı.