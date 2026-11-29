Ürdün'de kilise saldırısında yaralanan 1 kişi öldü, ölü sayısı 10'a çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürdün'ün güneyindeki Kerek vilayetinde 23 Ekim'de bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 1 kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Ürdün'ün güneyindeki Kerek vilayetinde 23 Ekim'de bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kerek vilayetine bağlı Hamud beldesindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Firas Bişara Halasa'nın, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Halasa'nın hayatını kaybetmesiyle söz konusu saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Ürdün'ün Kerek vilayetindeki Hamud Kilisesi'ne 23 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmişti.
Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, 15 Kasım'da saldırıya ilişkin davada 3 sanık hakkında idam kararı vermişti.