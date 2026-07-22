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ABD, Ürdün'deki askeri üsse yönelik saldırıda kaybolan askerinin öldüğünü değerlendiriyor

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ABD Savunma Bakanlığı, Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssüne 17 Temmuz'da düzenlenen saldırıda kaybolan 28 yaşındaki asker Angel S. Rampersad'ın düşman ateşi sonucu ölmüş olabileceğini bildirdi. Olayda daha önce 2 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, Ürdün'deki askeri üssün hedef alınmasının ardından kayıp olduğu bildirilen askerinin, düşman ateşi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi.

Bakanlık, Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün 17 Temmuz'da saldırıya uğramasının ardından kaybolan askerin kimliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından daha önce kayıp olduğu bildirilen 28 yaşındaki Angel S. Rampersad'ın, düşman ateşi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

CENTCOM'un 18 Temmuz'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesi kullanılmıştı.

Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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