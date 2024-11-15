Üye Girişi
Haberler

Ürdün'de Gazze'ye Destek Gösterisi Yapıldı

Ürdün'de Gazze'ye Destek Gösterisi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amman'da yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin direnişine destek vermek amacıyla bir gösteri düzenledi. Göstericiler, Arap ve İslam ülkelerine harekete geçme çağrısında bulundu.

Yüzlerce Ürdünlü, Amman'da İsrail'in bir yıldan uzun süredir saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ile dayanışmak için gösteri düzenledi.

Ürdün'de siyasi bir grup olan Direnişi Desteklemek için Ulusal Forum'unun çağrısıyla çok sayıda kişi başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi yakınında toplandı.

Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Palmiye Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasını protesto etti.

Gazze ile dayanışma gösteren Ürdünlüler, Filistin direnişi ve Hamas'a destek sloganları attı.

Göstericilerden Said ed-Dumur, AA muhabirine, "Bugün Ürdün halkının, Arap ve İslam ümmetinin taleplerini, insanlığın taleplerini vurgulamak için çıktık. Yaşananlar artık yetmedi mi?" dedi.

Dumur, Arap ve İslam ülkelerine İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 764 Filistinli öldü, 103 bin 490 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

Haber sunucusu sevgilisi tarafından ensesinden vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 15 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 76. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 83. bölüm SON BÖLÜM izle 15 Kasım Cuma! Annem Ankara dizisi hangi gün, ne zaman? Annem Ankara dizisi hangi kanalda, saat kaçta? AGS içeriği nedir, kaç soru var, konular ne? Mike Tyson Müslüman mı? Mike Tyson'ın lakabı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.