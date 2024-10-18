Ürdün'de Filistin Direnişine Destek Yürüyüşü

Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla 42 bin 500 kişiyi öldürdüğü Gazze Şeridi ve Filistin direnişine destek ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın anısına yürüyüş gerçekleştirdi.

Direnişi Desteklemek için Ulusal Forum'un çağrısıyla, başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünden yürüyüşe başlayan kalabalık, bir kilometre uzaklıktaki Palmiye Meydanı'nda toplandı

Göstericiler, Sinvar'ın fotoğrafının yanı sıra "Komutanın yerine komutanlar geçer, askerin yerine de on asker geçer" ve "7 Ekim zaferin müjdecisidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "Sana biat ettik, sana biat ettik... Ey Sinvar, sana biat ettik" ve "Ey Sinvar, ey Sinvar, sana biat ediyoruz", "Ne mutlu sana ey Yahya'nın annesi. Keşke senin yerinde annem olsaydı." sloganları attılar.