Ürdün Başbakanı'ndan Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına destek mesajı

Güncelleme:
Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Lübnan'ın güvenliğine ve istikrarına destek verdiklerini belirtti. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı, 22 yeni anlaşma imzalandı.

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Lübnan'ın güvenliğine, istikrarına ve egemenliğine destek verdiklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ürdün Başbakanı Hassan'ı başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki ateşkes süreci başta olmak üzere Filistin meselesi ve bölgesel konular ele alındı.

Suriye'nin güvenlik ve istikrarının önemine de vurgu yapılan görüşmede, komşu Suriye'de sağlanacak istikrarın bölge ülkelerinin çıkarına olacağı ifade edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap ülkelerinin, karşı karşıya bulunduğu mevcut zorluklarla mücadelede birlik içinde olmalarının önemine vurgu yaptı.

Ürdün Başbakanı Hassan da iki ülke arasında düzenlenen ortak yüksek komite toplantısının önemine ve imzalanan anlaşmalara dikkati çekti.

Hassan, "Ürdün olarak Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini desteklediğimiz gibi devlet kurumlarının inşası yönünde harcanan büyük çabaları da destekliyoruz." dedi.

Lübnan ile Ürdün arasında ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla dün 22 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine - Güncel
