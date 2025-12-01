Ürdün, 1,2 Milyon Uyuşturucu Hap Kaçırılmasını Engelledi
Ürdün İçişleri Bakanlığı, 2 ay süren izleme ve soruşturma sonucunda 1,2 milyon uyuşturucu hapın komşu bir ülkeye kaçırılma girişiminin engellendiğini duyurdu.
Ürdün, "komşu bir ülkeye" 1,2 milyon uyuşturucu hap kaçırılmasını engellediğini duyurdu.
Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Narkotikle Mücadele Dairesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Narkotikle Mücadele Dairesinin 2 ay boyunca izleme, soruşturma ve bilgi toplama çalışması yaptığı belirtilen açıklamada, "Ürdün'e komşu ülkelerden birine 1,2 milyon uyuşturucu hapın kaçırılma girişiminin engellendiği" kaydedildi.
Söz konusu girişimde hedef ülkenin hangisi olduğu belirtilmedi.
Kaçakçıların uyuşturucu maddeyi ağır bir aracın gövdesine yerleştirilmiş gizli bir bölmeye sakladığı aktarıldı.
Ürdün güvenlik birimleri sık sık, Suriye ve Irak'taki güvenlik koşullarından faydalanarak kaçakçılık yapmaya yönelik çok sayıda girişimi engellediğini duyuruyor.