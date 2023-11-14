Uraloğlu: Üniversite öğrencilerine aylık 10 GB internet imkanı sunuyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca aylık 10 GB internet desteği sağlanacağını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca aylık 10 GB internet desteği sağlanacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, üniversite öğrencilerine verilecek internet desteğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize, 12 ay boyunca aylık 10 GB, yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkanı sunuyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz için durmadan çalışan Türkiye hızlanıyor" dedi.