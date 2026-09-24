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Uraloğlu, Şanlıurfa depremi sonrası ulaşım ve haberleşmede sorun olmadığını açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şanlıurfa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Uraloğlu, depremden etkilenenlere geçmiş olsun diledi, ekiplerin gelişmeleri takip ettiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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