UPS ve FedEx, Kazanın Ardından MD-11 Uçaklarını Geçici Olarak Hizmet Dışı Bıraktı

Kentucky eyaletinde gerçekleşen kargo uçağı kazasının ardından UPS ve FedEx, McDonnell Douglas MD-11 model uçaklarını geçici olarak hizmet dışı bıraktığını açıkladı. Kaza sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.

ABD merkezli kargo şirketleri UPS ve FedEx, Kentucky eyaletinde "McDonnell Douglas MD-11" tipi kargo uçağının düşmesinin ardından aynı model uçakların geçici hizmet dışı bırakıldığını duyurdu.

Şirketlerden yapılan açıklamalarda can kaybının 14'e yükseldiği kaza sonrası "MD-11" filosunun üretici firmanın tavsiyesi doğrultusunda ve tamamen tedbir amaçlı geçici süreyle yere indirildiği belirtildi.

UPS, çalışanların ve müşterilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu, FedEx de bu model uçaklara ilişkin kapsamlı güvenlik incelemesi başlattıklarını duyurdu.

Sol motordaki arızanın kazadaki etkisi değerlendiriliyor

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yetkilisi Todd Inman, uçağın kalkış sırasında sol kanadının alev aldığını, bir motorunun yerinden çıktığını ve kokpitte 25 saniye boyunca alarm sesi duyulduğunu açıkladı.

Inman, kokpit ses kayıtlarının incelendiğini belirterek, alarmın neden çaldığının henüz tespit edilemediğini ancak sol motordaki arızanın kazada belirleyici faktör olabileceğini bildirdi.

ABD'nin Kentucky eyaletinden Hawaii eyaletindeki Honolulu kentine doğru hareket eden "UPS 2976" sefer sayılı uçak, kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Kaza sonucu 3 pilotun da aralarında olduğu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
