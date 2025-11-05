Haberler

Ünye Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun Temeli Atıldı

Güncelleme:
Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunun temel atma törenine katıldı. Kurs, 4 bin 797 metrekare kapalı alana sahip olup, 12 derslik, 180 yatak kapasiteli yatakhane ve sosyal etkinlik alanları içerecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ünye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ünye Şubesince yapımına başlanan kurs inşaatının temel atma töreni gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan, Yunus Emre Mahallesi'nde inşa edilecek kursun mülkiyetinin Türkiye Diyanet Vakfı'na ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"3 bin 582 metrekare arsa, 808 metrekare taban alanı, toplamda 4 bin 797 metrekare kapalı inşaat alanı üzerine inşa edilecektir. Kurs binamızda 12 derslik, 180 yatak kapasiteli yatakhane, yemekhane ve çamaşırhane bulunacak. Öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca halı saha, kamelya, bilgisayar odası ve çeşitli sosyal etkinlik alanları da yer alacaktır."

Baycan, kursun kaba inşaatının Mart 2026'da tamamlanmasının planlandığını vurguladı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua etmesinin ardından, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından temel atıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
