Ünye Belediye Başkanı Tavlı, heyelan nedeniyle kapanan yolda incelemede bulundu

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ünye-Akkuş yolunda incelemelerde bulundu ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Alternatif güzergahların kullanılması gerektiği bildirildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, dün heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yolda incelemelerde bulundu.

Tavlı, Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya mevkisinde incelemelerinin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünye-Akkuş-Niksar kara yolunda meydana gelen heyelanı yerinde incelediklerini belirten Tavlı, "Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Ulaşım, ekiplerimizin yönlendirmesiyle alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. Yolun en kısa sürede yeniden açılması için gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılacaktır. Rabbim her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, heyelanın büyüklüğü ve mevsimin kış olması nedeniyle Akkuş-Ünye yolunun bir süre kapalı olacağına işaret ederek, "Akkuşlu hemşehrilerimiz Ünye ve Samsun seyahatleri için Tekkiraz-Çaybaşı güzergahını, Ordu'ya gitmek için Akkuş-Damyeri-Kumru-Fatsa güzergahını kullanmaları sağlıklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ulaşım, alternatif yollardan sağlanmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
